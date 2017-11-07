Haber: Semih BAYKAL

Olay, sabah saat 8.30 sıralarında ilimiz Hastane caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işine gitmek için motosikleti ile yola çıkan Aydoğan Tut yağmur yüzünden kayganlaşan zemine yenik düştü. İş yerine doğru seyrederken motorunun kayması üzerine Tut, yere düşerek bacaklarından yaralandı. Olayı gören vatandaşlar Tut’a ilk yardımı yaptıktan sonra 112 Acil servis ekiplerine haber verdi.

İlk müdahalesinin ardından Aydoğan Tut yaralı vaziyette kaldırıma oturarak ambulansı bekledi. Kazanın şoku yüzünden belli olan Tut, kısa sürede gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.