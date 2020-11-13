Kaldırımlar için yoğun mesai

Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatları ile Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı üst ve alt yolda başlatılan kaldırım ve kilit parke çalışmaları tamamlandı. Gerede Belediyesi’nden yapılan açıklamada çalışmaların Hacı Emin Efendi Caddesi’nde devam ettiği bildirildi. Atatürk Bulvarı üst ve alt yolda tamamlanan çalışmalarda vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanabilmeleri açısından bazı bölgelerde kaldırımlar genişletildi. Tamamlanan çalışmalar sonrasında alınan karar gereği araçların yatay park etme uygulaması devreye sokularak, çarpık araç park edilmesinin ve trafik yoğunluğunun önüne geçildi.

VATANDAŞ VE ESNAF MEMNUN

Ekonomik ömrünü tamamlamış kaldırımların, kilit parkelerin sökümü ve yapımı; Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnaflar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.