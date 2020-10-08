Kaldırımları şık bir görünüme kavuştu

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı Üst Yolda başlayan kaldırım ve kilit parke çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar tamamen bittiğinde, yoğun geçen kış şartlarından ve çeşitli çalışmalardan kaynaklı yıpranmış kaldırım ve tretuvarlar estetik ve kullanışlı bir görünüm kazanacak.

“KULLANIŞLI VE ŞIK BİR GÖRÜNÜM KAZANDI”

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Atatürk Bulvarı Üst Yol’da devam eden çalışmaları ekiplerimizle birlikte yerinde inceledik, çalışmaları gerçekleştiren firma yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Çalışmalar kapsamında kısmen tamamlanan; kaldırım ve kilit parke çalışmaları şimdiden kullanışlı ve şık bir görünüm kazandı. Çalışmalarımız devam ederken esnaflarımızın bizlere gösterdikleri anlayış için ise ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kaldırım ve kilit parke çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.