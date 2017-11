Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi bir taraftan şehrin güzelleşmesi için uğraşırken diğer bir taraftan da çirkinlik oluşturmakta da sınır tanımıyor. Kalıcı Konutlar ile D-100 İstanbul istikametinde bulunan şehirlerarası Otobüs terminali arasına yeni yol açıldı ve yol asfaltlandı. Birde taşlarla kaldırım yapıldı. Ama, yol kenarında öbekler halinde bulunan molozlar ise bir türlü kaldırılmayarak, çevre kirliliğine neden olundu.

Yapılan hizmetin yanlış yapıldığını vurgulayan mahalle sakinleri; “Belediye hizmet yaparken, diğer taraftan da çirkinlik yaratıyor. Aylardır bu bölgede yol ve kaldırım çalışmaları nedeniyle mağdur olduk. Yol yapıldı, kaldırım yapıldı ortada moloz pisliği kaldı. Havalar yağmurlu geçtiğinden her yer çamur içerisine giriyor. Oluşan bu çamurlar ayakkabılarımızdan evlerimize kadar giriyor. Bu konuda Bolu Belediyesi defalarca aradık. Yakalaşık bir aydır bu molozlar burada ve kaldırmıyor. Bir an önce bu pislik yuvası haline gelmiş olan molozları Belediye tarafından bir an önce kaldırmasını bekliyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdiler.