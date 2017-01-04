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Bolu Orman İşletme Şefi Nazmi Doğan tarafından yapılan açıklamaya göre I. ve II. Bontitetde olan Sarıçam ve Karaçam ağaç türündeki meşçerelerde galip tabaka üzerinde yapılan budama çalışması sonucu bölgede ağaçlar canlı gür bir büyüme gösterdi. İyi biçimlenmiş simetrik bir tepeye sahip hiçbir yara ve kalıcı kusur olmayan ince dallı düzgün silindirik kaliteli ve stabilitesi yüksek bir gövde oluşturan 150 - 250 adet aday istikbal ağacı seçildiğini belirten Bolu Orman İşletme Şefi Nazmi Doğan, bu seçilen ağaçların budandığını belirtti. Budama işlemleri sonrasında yapılacak her türlü silvikültür çalışmalarda seçilen ağaçların lehine müdahaleler yapıldığını söyleyen Doğan, ileri dönemlerde kaliteli endüstriyel orman emvali üretim aşamasında budaksız birinci ve ikinci sınıf tomrukların elde edileceğini bu sayede birim alandan daha fazla gelir getirileceğini ve ülke ekonomisine büyük ölçüde katkıda bulunulacağını ifade etti.​