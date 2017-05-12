Haber: BMA

İzzet Baysal Şükran Günleri kapsamında Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından bir konser verildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda verilen muhteşem konsere Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Keskin, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve eşi Güler Yılmaz, İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Baysal ve üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde ve ikinci bölümünde birbirinden güzel on ikişer şarkı okundu. Zaman zaman salondakilerin de katılım sağladığı birbirinden güzel şarkılardan oluşan muhteşem konserde izleyenler gönüllerince eğlendi.