Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Mudurnu ASM Kalorifer Kazanı ve Kazan Dairesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Kalorifer dairesi yapılacak
MUDURNU ASM KALORİFER KAZANI VE KAZAN DAİRESİ YAPIM İŞİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
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