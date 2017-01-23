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23 Ocak 2017 Pazartesi
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    • Kalp Kapağı narkozsuz değiştirildi

    AİBÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez uygulanan TAVİ yöntemiyle, 71 yaşındaki Recep Can isimli hastanın kalp aort kapağı cerrahi müdahale de genel anestezi uygulanmadan ve göğüs kafesi açılmadan değiştirildi.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 16:36
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    Kalp Kapağı narkozsuz değiştirildi

    Haber: Ceylan BEYKOZ

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı önemli sağlık kuruluşlarından Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli bir cerrahi müdahale gerçekleştirildi.
    Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İsa Sincer ve ekibinin gerçekleştirdiği müdahale de, 71 yaşındaki Recep Can isimli hastanın kalp aort kapağı Transaortik Kapak Değişimi (TAVİ) yöntemiyle değiştirildi. Doç. Dr. Sincer cerrahi müdahale sonrası serviste müşahede altında bulunan Can'ı hasta yatağında ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında hastaya bilgiler verdi.

    TAVİ YÖNTEMİ, SAĞLIK DURUMU RİSKLİ YA DA YAŞLI KALP HASTALARINA UYGULANIYOR
    Doç Dr. Sincer, Bolu'da ilk kez uygulanan TAVİ yöntemi hakkında, hem hastayı bilgilendirmek, hem de yöntemin ayrıntılarını aktarmak üzere yaptığı açıklamada, "Bolu'da ilk kez uygulanan ve TAVİ olarak adlandırılan yöntem sayesinde, kalp kapağı değişiminde başarılı sonuç elde ettik. Tercihen sağlık durumu riskli ya da ameliyatı kaldıramayacak yaşta olan hastalarda uygulanan yöntem hastanemizde ilk kez 71 yaşında Recep Can isimli hastamızda uygulandı. Cerrahi müdahalede genel anestezi uygulanmadan ve göğüs kafesi açılmadan, kasıktan anjiyo yöntemiyle kalp kapağı değiştirilen Recep Can sağlığına kavuştu" dedi.

    4 UZMAN VE 1 DOÇENT EKİPLE 24 SAAT ARALIKSIZ KRİZ MÜDAHALESİ
    Doç. Dr. Sincer, TAVİ yönteminin hastanede bundan sonraki dönemde sağlık durumu riskli ya da ameliyatı kaldıramayacak yaşta olan hastalarda uygulanabileceğini belirtti ve Kardiyoloji Kliniği'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Doç Dr. Sincer, şunları söyledi: "Kardiyoloji kliniğimizde 24 saat 4 uzman ve 1 doçent ekiple kalp krizi geçiren hastalara acil anjiografı sonrası, gerekirse balon+stent yapmaktayız. Yine kliniğimizde hastaların şah damarına stent takmaktayız. Özellikle ayağında yarası olan şeker hastaların eğer uygunsa balon ile açmaktayız. Bu şekilde hastaların bazen balon ya da stent ile uzuvlarını kurtarmış oluyoruz. Yine uzun süreli kalp damarı tıkalı olan hastaların eğer damarı açılmaya müsaitse uygun tellerle  açmaktayız."

     

    Anahtar Kelimeler: AİBÜ, Tıp, Fakültesi, Eğitim, Araştırma

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