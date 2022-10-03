Kalp krizi geçiren kişi kaza yaptı

Haber: Okay Özcan

Edinilen bilgiye göre, Mengen ilçesinde 14 AC 839 plakalı otomobille seyir halinde olan Mustafa Dinçer (72) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otomobilin kontrolünü kaybeden Dinçer, önce çöp konteynerlerine ardından da bir evin garaj duvarına çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araçtan çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan kalp masajının ardından Mengen Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Mustafa Dinçer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.