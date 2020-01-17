Kalp krizi yolda yakaladı

Haber:N. Halid Altundal

Edinilen bilgiye göre, Karaçayır mahallesi Gülez sokak üzerinde yürüyen 2 genç, yol üzerindeki bir otoparkta hareketsiz halde yatan bir vatandaşın olduğunu gördü. Yerde yüzüstü yatan şahsın ters çeviren gençler, şahsın yüzünde kan olduğunu gördü.Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınan bölgede yapılan incelemede, şahsın 1949 doğumlu Mustafa Çamlıoğlu olduğu belirlendi.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis Mustafa Çamlıoğlu’nun ani bir rahatsızlık geçirdiğini ve kendiliğinden yere yığıldığını tespit etti. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından, Çamlıoğlu’nun cesedi kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli tıp incelemesinde Merhum Mustafa Çamlıoğlu’nun ölümünün klalp krizi sonucu olduğu anlaşıldı.

Ani ölüm nedeniyle yasa boğulan Çamlıoğlu ailesi, “Huriye Çamlıoğlu’nun eşi, Seher ve Ahmet Çamlıoğlu’nun babası aile büyüğümüz, Babamız Mustafa Çamlıoğlu vefat etmiştir. Cenazemiz bugün Yukarısoku Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecektir” açıklaması yaptı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2020, 11:39