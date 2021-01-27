Kalp masajı yaptı, hayata döndüremedi

Köpeklerin saldırarak yaraladığı karacayı bulan vatandaş hayvanı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Kalp masajı yapan vatandaşın çabası hayvan severleri duygulandırdı.

Kalp masajı yaptı, hayata döndüremedi

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye’nin en büyük karaca popülasyonunun bulunduğu Batı Karadeniz bölgesinde çekilen görüntüler de yaralı karacaya kalp masajı yapan vatandaşın, “Hadi canım, hadi yavrum, hadi çocuğum" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı.

Sefa Kaya isimli vatandaş yol kenarında yaralı bir karaca buldu. Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı anlaşılan karacayı kucağına alıp evinin bahçesine kadar taşıyan Kaya, karacayı hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Yaralı karacaya kalp masajı yapan Kaya'nın bu sırada, “Hadi canım, hadi yavrum, hadi çocuğum" diye seslenmesi herkesi duygulandırdı. Yaralı karaca, Kaya’nın verdiği çabaya rağmen kurtarılamayarak telef oldu.

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