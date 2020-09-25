Kalsedon bir ilçeyi kurtaracak

Kalsedon Taşı üretim atölyesinde işlendikten sonra yüzük, küpe ve kolye olarak değerlendirilen ve aynı zamanda ilimize ait magnet serisine dönüştürülen Kalsedon Taşı üretimine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, “belediyemizin taş yapım atölyesinde üretimlere Kalsedon Taşı ile başladık. Bu taş Kıbrıscık yöremizden çıkıyor. Taşın geçmişinin Hititler zamanına dayandığı inanılıyor. Hatta İstanbul’daki Kadıköy’e de adını veren bir taş. Çoğu kültürde avukat taşı diye de biliniyor. Sağlığa iyi geldiğine ve stresi azalttığına inanılıyor. Bugüne kadar bu taştan yaklaşık 3000 adet ürettik” ifadelerini kullandı

MESLEKİ EĞİTİM KURSLARIMIZ AÇILACAK

Meslek eğitimleri kapsamında kurs açarak, hem ilçe halkına hem de Bolu ekonomisine katkıda bulunacaklarını söyleyen Tekemen, “Meslek eğitimleri kapsamında Kalsedon Taşı işleme kursları açmayı planlıyoruz. Ana atölyemizde parçalayacağımız Kalsedon Taşı’nın evlerde ince işçilikle üretilmesine yönelik ciddi bir altyapı çalışması içerisindeyiz. Kurs sonrası vatandaşlarımız kendi evlerinde de üretime devam edecekler. Bu yöntemle vatandaşlarımızın aile bütçelerine de büyük katlı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Kıbrıscık ilçemizin güney yakasında daha çok Mavi Kalsedon çıkarıldığı biliniyor. Huzur veren rengiyle tanınan Kalsedon Taşı’nın, geçmiş kültürlerde ruh hastalıkları, tansiyon ve uyku sorunlarını giderdiğine inanılıyor.