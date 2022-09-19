Kameralar incelenecek

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, sabah saatlerinde Alpağut Mahallesi'nde bulunan Kanuni Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Onur Bozkurt isimli veli, kıyafeti nedeniyle kızını okula almayan Kanuni Anadolu Lisesi Müdürü Vedat Açıkgöz ile tartıştı. İddiaya göre Bozkurt’un okul müdürü Açıkgöz’e küfür etmesi nedeniyle ikili arasında tartışma büyüdü. Müdür ve veli arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Açıkgöz, kendisine yüzlerce öğrencinin gözü önünde ağır küfür ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği Bozkurt’a yumruklarla saldırdı.

Okulda yaşanan kavga nedeniyle öğrenciler de büyük korku yaşadı. Yaşanan kavganın ardından yediği yumruk darbeleriyle gözü moraran Onur Bozkurt, Bahçelievler Polis Merkezine giderek okul müdürü Vedat Açıkgöz’den şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili soruşturmayı detaylı olarak sürdürürken, olaya tanık olan öğretmen veya velilerin bilgisini başvurmanın yanı sıra okulunu kamera kayıtlarını da incelemeye aldı. Veli Onur Bozkurt’un hastaneye giderek darp raporu aldığı öğrenildi.