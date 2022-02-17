Kameralara takıldı 9 gün sonra yakalandı

Haber: C. Kutay Aykan

Olay, 9 Şubat'ta Yukarısoku Mahallesi'nde bulunan bir tekel marketinde meydana geldi. İddiaya göre E.A., gece saatlerinde market kapalı olduğu sırada, kepenkleri zorlayarak açıp içeriye girdi. Şüpheli, marketten bulunan 30 şişe içki ve 20 paket sigarayı aldıktan sonra uzaklaştı. Dükkan sahibi, ürünlerinin eksildiği 2 gün sonra fark edip, durumu polise haber verdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Dükkandaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. E.A. isimli şüpheli dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A. Savcılığa sevk edildi. E.A.'nın daha önce 5 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.