Kameralara yakalandılar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre, Sümer ve Dağkent mahallerinde bulunan 2 farklı büfeden toplam 7 bin lira para, gıda ve tekel ürünleri çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde gece saatlerinde büfelere kilitleri kırarak girdikleri anlaşılan 2’si çocuk 5 kişinin eşgalleri ve olay yerlerinden ayrıldıkları araç tespit edildi.

5 KİŞİLİK ÇETE POLİSTEN KAÇAMADI

Ekipler, şüphelilerin yaşadıkları yerlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 yaşındaki E.T., 29 yaşındaki M.K. ve 18 yaşındaki E.C. ile 2 çocuk yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden E.T., M.K. ve E.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çocuklar işlemlerinin yapılması için çocuk şube müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.