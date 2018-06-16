Haber: Semih Baykal

Bilimsel adı "ursus arctos" olan ve türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmaları nedeniyle Türkiye’de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan, boz ayı ilimiz Tekke Işıklar Köyü civarında görüldü. Birol Alim adlı doğa yürüyüşü yapmak için Tekke Işıklar Köyü civarını tercih etti. Alim, Köroğlu Şelalesi yolu üzerine geldiği sırada çayırlık alanda bir anda boz ayıyı fark etti. Hemen kamerasını çıkartan Alim, boz ayıyı an ve an kaydetti. Daha sonra Alim görüntüyü kişisel sosyal medya hesabından paylaştı. Boz ayının görüntüleri sosyal medyada fenomen oldu.



Türkiye’de doğal güzelliği ile turizm merkezlerinin başında gelen Gölcük Tabiat Parkı’na giden tatilciler ise yürüyüş yolunda su kaplumbağası yakaladı. Parkın içinde bulunan göle gitmek için yürüyüş yolunda ilerleyen kaplumbağa’yı gören Cem Suveren hemen telefonunu çıkartarak görüntüye almaya başladı. Kaplumbağa’nın göle ulaşana kadar ki görüntüsünü telefonuna kaydeden Cem Suveren, bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Sosyal medyada kaplumbağa’nın azmi ve su kavuşma çabası izleyenler tarafından büyük beğeni aldı.