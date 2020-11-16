Kamerayı fark edince bakın ne yaptı

Çevre illerde ormanlara kurulan foto kapanlar ile yaban hayatı görüntüledi. Kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülere yansırken kamerayı fark eden bir karacanın hareketleri ise dikkat çekti.

Kamerayı fark edince bakın ne yaptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin dört bir yanında ormanlara kurulan foto kapanlar, bu sefer bölgemizdeki ormanlarda yaban hayatını görüntüledi. Yaban hayatın incelenmesi, hayvanların tespit edilmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amaçlanarak konulan foto kapanlar, Bölgedeki ormanlarda bulunan hayvanların görüntülerini çekti. Görüntülerde yavruların annesinden beslenme görüntüleri, kurt, boz ayı, yaban domuzu, tilki, vaşak, çakal ve geyikler görüntülendi.

Ayrıca foto kapanı fark eden bir karaca kameraya yakın temasa girmesi dikkat çekti. Karaca uzun süre foto kapan kamerası ile oynayarak merakını giderdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri güvenlik amacıyla hayvanların görüntülendiği lokasyonu paylaşmadı.

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