Kamerunlu öğrenci Müslüman oldu

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğrenci olan Kamerun vatandaşı olan Blaesıus Ngwana Fuh, aynı zamanda KYK Seyit Avşar Yurdunda yatılı olarak öğrenimini sürdürürken okulda, yurtta ve çevresindeki arkadaşlarının İslam Dini’ne göre yaşantıları çok hoşuna gittiği için Müslüman olmaya karar verdi. Blaesıus, Müftlüğün KYK Yurtlarındaki manevi danışmanları aracılığı ile Bolu İl Müftülüğü’ne başvurarak, Müslüman olmak istediğini belirten dilekçe verdi. Gerekli evrakların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz Pazartesi günü İl Müftülüğü’nde İhtida Programı düzenlendi. Programa İl Müftüsü Orhan Genç, Müftü Yardımcıları Eyüp Orhan, Ahmet Halıcı, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Adem Özdemir, İl Müftülüğü tarafından KYK Yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlar, Müslüman olmak isteyen Blaesıus Ngwana Fuh ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden gelen ve burada öğrenci olan, aynı zamanda Müslüman olmasında büyük payı olan arkadaşı Salim katıldı.

KELİME-İ ŞEHADET GETİRDİ

Programda İl Müftüsü Orhan Genç, Blaesıus’a öncelikle neden İslamiyeti seçtiğini ve buna etken olan sebepleri sordu. Daha sonra İslamiyetin özelliklerinden ve güzel yönlerinden bahsederek böyle bir karar verdiğinden dolayı kendisini tebrik etti. İl Müftüsü Genç, İmanın Şartlarını ve İslamın Şartlarını teker teker Fuh’a açıkladı. Müslüman olabilmek için ilk şartın Kelime-i Şehadet getirmek olduğunu söyleyen Genç, son olarak Kamerunlu öğrenciye kendi isteğiyle mi Müslüman olmak istediğini sordu. Sorusuna evet cevabı alan İl Müftüsü Genç Fuh’a dediklerini tekrar etmesini söyledi. Ardından hep birlikte Kelime-i Şehadet okundu. İslamiyeti seçerek Müslüman olan Fuh, Muhammed ismini çok sevdiğini ve bu yüzden kullanmak istediğini söyleyerek programdan sonra Muhammed Fayette ismini seçti.

“EN GÜZEL ŞEKİLDE YAŞAYACAĞIM”

Program sonunda İl Müftüsü Orhan Genç, Muhammed’e Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim Meali, İslam İlmihali, Hz. Muhammed (S.A.V)’in Hayatı ve birçok kitap hediye etti. Mutluluğu gözlerinden belli olan Muhammed ise “İslamı seçtiğim için çok mutluyum. İnşallah güzel bir şekilde bu dini temsil edeceğim ve en güzel şekilde yaşayacağım” dedi.