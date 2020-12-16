Kamil Koç’un muavini kazada öldü

Mehmet Ş. idaresindeki 45 HV 035 plakalı Temsa marka şehirlerarası yolcu otobüsü TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa D. idaresindeki 41 F 2020 plakalı Man marka lastik yüklü kamyona arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin araçta sıkışırken, olayda 1’i ağır 16 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan muavin Diyar Gündoğdu (21), tedavi altına alındığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ;

Dün sabah erken saatlerde TEM Otoyolu Bolu dağı kesiminde otobüs aynı istikamete giden kamyona arkadan çarptı. Kazada 1 ağır 16 kişi yaralandı. Direksiyon mahallinde sıkışan otobüs şoförü ile muavin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza, Bolu Dağı mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana gelmişti. İzmir Karabük seferini yapan Mehmet Şen idaresindeki 45 HV 035 plakalı Kamil Koç Firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsü TEM otoyolu Bolu Dağı kesimine geldiğinde aynı istikamete gitmekte olan Sefa Dal idaresindeki 41 F 2020 plakalı Man marka lastik yüklü kamyona arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile otobüs şoförü ve muavin araçta sıkışmış, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yoğun çalışma sonucu araca sıkışan kaza zedeler kurtarılmıştı. Otobüste yolcu olarak bulunan 14 kişinin de yaralandığı kaza1 ölüm 15 yaralı ile sonuçlandı.