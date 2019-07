Kampseverler Yedigöller’e akın etti

Haber: Esra Öztürk

Doğal güzelliği ve her mevsim görsel bir şölen oluşturulan yapısıyla Türkiye’nin her bölgesinden ziyaretçi akınına uğrayan ilimiz Bolu sınırları içerisinde Yedigöller Milli Parkı, hafta sonu yine yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kuzeyden güneye bin 500 metre mesafede sıralanmış Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 gölden oluşan Milli Park hafta son kampseverleri ağırladı. Çok sayıda bitki türünü içeren ve yurdumuzun en güzel, karışık doğal ormanlarına sahip Yedigöller Milli Parkına akın eden kampseverler doğayla iç içe zaman geçirmenin tadını çıkardılar. Yılın her mevsimi ayrı bir görsel şölene ev sahipliği yapan Yedigöller’de konaklayan doğasever onlarca kişi göl çevresinde oluşan eşsiz manzaraları da ölümsüzleştirmeyi ihmal etmediler.