Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Pazartesi itibariyle başlayan yeni akademik eğitim yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. BAİBÜ Rektörü Mustafa Alişarlı mesajında öğrencilere seslendi. Rektör Alişarlı mesajında, “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nın öğrencilerimiz, akademik ve idari personeliyle birlikte tüm BAİBÜ ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak her geçen yıl büyüyerek, gelişerek ülkesine ve insanlığa katkı sunmaya her türlü durum ve şartta emin adımlarla devam ediyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgının olumsuz tesirleri altında bile bizler, eğitim ve öğretime devam ederek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamakla birlikte, akademisyen yetiştirmeye, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapmaya ve bölgesinde sanayi ve ticari kuruluşlarının gelişimine destek veren projelere, sosyal sorumluluk çalışmalarımıza bu eğitim-öğretim döneminde de devam edeceğiz” dedi.

“KAMPÜSLERİMİZ SİZLERİ ÖZLÜYOR”

“Eğitim ve öğretim için fiziksel, donanımsal ve sosyal imkanlarla en uygun ortamları sunduğumuz kampüslerimiz sizleri özlüyor, biliyorum ki sizler de kampüslerinizi özlüyorsunuz” diyen Alişarlı mesajında ayrıca, “Küresel salgın nedeniyle uzaktan öğretim sistemiyle derslerimize devam ediyor, bu ortamda da sizlere en iyi imkanı sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor günlerin de çabucak atlatacağımıza, ülkemizin toplumun tüm kesimlerinin dayanışmasıyla küresel salgını hep birlikte yeneceğimize inancımız tamdır. Her ne şart altında olursak olalım, geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli gençlerimizi; öğreten, paylaşan, doğru bilgilerle beslenen, fikirlerini açıkça söyleyebilen milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmek öncelikli ödevimizdir. Üniversitemizin; öğrencimize değer vermeyi, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas almayı, akademik disiplin ilkeler doğrultusunda olanaklarının maksimum ölçüde öğrenci lehine kullanmayı ilke edinen büyük bir aile olduğunu hiç unutmayın” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’Yİ EMİN ADIMLARLA GELECEĞE TAŞIYACAKSINIZ”

Alişarlı son olarak ise şunları belirtti: “İnanıyorum ki sizler, ülkemizin genç ve dinamik yapı taşları olarak Türkiye’yi emin adımlarla geleceğe taşıyacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle, üniversite ailesini oluşturan tüm öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza yeni eğitim ve öğretim yılının başarı, sağlık ve mutlulukla geçmesini diliyor, salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarına hep birlikte riayet etme vurgusuyla, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sağlıcakla kalın.”