HABER:Esra Öztürk

Çeyrek yüzyılı aşkın bir süredir devam eden Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, festival klasiği haline gelen “Kampüste Caz” konserlerine bu yıl da devam ediyor. Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz, 20 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Bolu, Muğla, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Kayseri ve Ankara’da cazın coşkusunu ve heyecanını üniversiteli gençlerle buluşturacak. Kampüste Caz kapsamında vokal, şarkı sözü yazarı ve şair Jehan Barbur, “Evim Neresi” adlı son albümünden şarkılar eşliğinde Anadolu’yu dolaşarak unutulmaz konserlere imza atacak. Ünlü sanatçıya konserde; elektrik &akustik gitarda Berkant Çelen, basta Murat Çopur, klavyede Evrim Tüzün ve davulda Onur Başkurt eşlik edecek.

Kamüste Caz’ın durakları şöyle sıralanıyor: 20 Kasım Pazartesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 21 Kasım Salı İzmir Ege Üniversitesi, 22 Kasım Çarşamba Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 23 Kasım Perşembe Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 28 Kasım Salı Adana Çukurova Üniversitesi, 29 Kasım Çarşamba Mersin Üniversitesi, 30 Kasım Perşembe Kayseri Erciyes Üniversitesi, 01 Aralık Cuma Ankara Hacettepe Üniversitesi.