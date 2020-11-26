Kampüste tilki var!

Bolu Abant Üniversitesi'nde kampüsün sahipleri değişti. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçmesiyle Gölköy kampüsü bir tilkinin uğrak yeri oldu.

Kampüste tilki var!


Haber:Erdal Tanrıverdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte Gölköy kampüsü hayvanlara kaldı.Ormanlık alanın yanında bulunan kampüs, bir tilkinin uğrak yeri haline geldi. Tilki, kampüs içindeki çimlerde gezindi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Peker, fotoğraf makinesiyle tilkinin fotoğraflarını çekti. Peker’in sosyal medyada paylaştığı tilki, sevimli görüntüsüyle ilgi gördü.

Kaynak Yeniçağ: Bolu Abant Üniversitesi'nde kampüsün sahipleri değişti

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