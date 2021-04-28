Kamu çalışanlarına bayram izni

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi. Yazıda, 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği hatırlatıldı.

Salgınla mücadele amacıyla alınan ilave tedbirler göz önünde bulundurularak, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemek suretiyle ilgili genelgede yer alan esnek çalışma yöntemlerine titizlikle uyulması gerektiği belirtilen yazıda, "30 Nisan 2021 itibarıyla sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere hizmetlerin asgari personelle yürütülmesi, yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM

Öte yandan milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye haberini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılan emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına ödenecek. Mayıs ayının ilk haftasında ödenecek olan emekli ikramiye miktarı ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 11:16