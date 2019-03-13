“Kamu çalışanlarının özel hayatlarına müdahale edilemez”

Haber: Esra Öztürk

Konu ile ilgili Bolu Valiliğine gerekli başvuruları yaptığını ifade eden Erhan Bayram, "Türk Eğitim-Sen Bolu Şubesi olarak girişimde bulunduk ve Sendika Genel Merkezimiz kanalıyla Bolu Valiliğine, devlet memurlarının özel hayatlarına müdahale eden "15.02.2019 Tarih ve 1551 Sayılı, 2019/1 Nolu Genelgesinin" ilgili maddelerinin iptali ile ilgili talep yazısı yazdık.

Bolu'da görev yapmakta olan kamu çalışanlarımızın özel hayatlarını korumaya yönelik girişimleri için Türk Eğitim-Sen Genel Başkanımız Sayın Talip Geylan ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selahattin Dolgun 'a teşekkür ediyoruz.

Beklentimiz ilgili genelgenin söz konusu maddelerinin bir an önce yürürlükten kaldırılması yönündedir

Türk Eğitim-Sen olarak;

Bolu’daki eğitim çalışanlarımız ve tüm kamu çalışanlarımız adına talebimizin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 11:02