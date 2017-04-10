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10 Nisan 2017 Pazartesi
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    • Kamu Hastaneler Birliği’nden bağışçıya plaket

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi’ne bağışçı Ayten Eker’in katkıları ile iki tane yeni ve konforlu oda kazandırıldı.

    10 Nisan 2017 Pazartesi 11:14
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    Kamu Hastaneler Birliği’nden bağışçıya plaket

    Haber: Esra Öztürk

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi'nde iki yeni özel oda daha hizmete girdi. Bağışçı Ayten Eker tarafından Kemal Eker ve Hacer Tekmen anısına Ortopedi yataklı servisine kazandırılan özel odalar da, modern bir görünüm yanı sıra hasta ve hasta yakınlarının konforu da düşünüldü. 
    Hizmete açılmasının ardından hasta kabulüne başlanan özel odalar, bağışçı Ayten Eker ve hastane yönetimi tarafından ziyaret edildi ve hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu. Ziyarete hastane yöneticilerinden,  Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Alican Önal, İdari ve Mali İşler Müdürü Muhammed Ferit Güler, Hastane Müdür Yardımcıları Nurcan Doğru Altay, Faruk Özkan, Aytekin Özçelik, Ortopedi Sorumlu Hemşiresi Selma Uysal ve hastane personelleri de katıldı. 
    Oda ziyaretlerinde, hasta ve hasta yakınlarıyla buluşmanın ardından hastane yönetimi tarafından bağışçı Ayten Eker'e teşekkür plaketi takdim edildi. 
    Hastane yönetimi ayrıca, bağışçı Ayten Eker'e özel odalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

     

    Anahtar Kelimeler: Abant, İzzet, Baysal, Üniversitesi, Eğitim

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