Kamu işçileri için ilk teklif verildi

Haber: C. Kutay Aykan

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu üyesi sendika Genel Başkanları TÜRK-İŞ Genel Merkezinde bir araya geldi. Bağıtlanacak toplu iş sözleşmeleri hakkında görüş ve taleplerini gözden geçiren heyet, HAK-İŞ konfederasyonu ile birlikte yaklaşık kamuda çalışan 700 bin işçinin 2021 ve 2022 yılı maaş zamları için ortak talep metnini oluşturdu.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar önceliğindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Heyet, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in 2021-2022 yıllarının kapsayan Kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti. Ayrıca sosyal yardım ödemelerinde içinde bulunduğu idari ve mali taleplerde bulunuldu.