Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu!



Haber: C. Kutay Aykan

Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere, 2022 yılında verilecek ilave tediye ödemesi sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bununla beraber kamu işçileri için 2022 ikramiye tarihleri belli olmuş oldu. Binlerce, kamu işçisi "İlave tediye 2022 ödemesi ne zaman" sorusuna yanıt arıyordu.

SON DAKİKA HABERİ | KAMU İŞÇİSİ İÇİN İLAVE TEDİYE TARİHLERİ BELLİ OLDU

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak 2022, diğer yarısı 29 Nisan 2022 tarihinde ödenecek. Karara göre, maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamının 23 Aralık 2022 tarihinde ödenmesi kararlaştırıldı.

İLAVE TEDİYE (İKRAMİYE) NEDİR?

Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.