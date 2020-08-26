Kamu kurumları esnek çalışacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma ve hizmetlerine devam eden kamu personelleri için yeni kararlar yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan genelgeye göre; korona virüs salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla; çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanmasına karar verildi. Söz konusu kararlar Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların yetkili makamlarını işaret etmiş olup; yetkilerin il bazında vali veya belediye başkanı; diğer kamu kuruluşları için üst yöneticiler tarafından belirlenmesi uygun bulunmuştur. Gerekli prosedürler ile yetkilerin devredilebilmesinin önü açılmıştır.

KAMUDA YENİ ÇALIŞMA MODELİ NASIL OLACAK?

-Genelgeye göre, uygulamaya dair usul ve esasları kamu kurumunun üst yöneticisi belirleyecek.

-Dönüşümlü olarak çalışan personel, fiilen göreve gelmediğinde idari izinli sayılacak.

-Esnek çalışan ve idari izinli sayılan personeller bu sürede görevlerini yerine getirmiş sayılacak.

-Uzaktan çalışan ile görev yerinde çalışan arasında hizmet sorumluluğu eşit olacak.

-Uzaktan çalışan, dönüşümlü çalışan ve idari izinli sayılanların mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olacak.

- İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev yerlerinden ayrılamayacak.- Hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olacak.