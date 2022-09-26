Kamu kurumlarına personel alımları son sürat

Resmi Gazetede 25 Eylül 2022 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine 171 destek personeli alımı yapacak. Alımlar farklı kontenjanlarda gerçekleştirilecek olup en az lise mezunu adaylar başvuru yapabilecekler. Aynı zamanda farklı şehirlerde bulunan taşra teşkilatlarına personel alınacak. Mezuniyete göre kontenjan dağılımı Lise Mezunu: 118 Temizlik Görevlisi, 19 Şoför, 15 Aşçı, 7 Aşçı Yardımcısı, 4 Basit Bakım Personeli, 2 Bulaşıkçı. Ön Lisans Mezunu: 2 Sekreter, 4 Dağıtıcı alınacak.

Alım yapılacak şehirler;

Sekreter Adana 2 kişi. Dağıtıcı Adana 1, Ankara 3 kişi. Temizlik Görevlisi Adıyaman 1, Ankara 24, Antalya 6, Aydın 1, Bingöl 1, Bitlis1, Bursa 2, Çanakkale 3, Denizli 2, Edirne 2, Erzincan 1, Erzurum 1, Eskişehir 3, Giresun 1, Gümüşhane 1, Hatay 1, Isparta 1, Mersin 2, İstanbul 21, İzmir 8, Kars2, Kayseri 4, Kocaeli 1, Kütahya 1, Malatya 1, Manisa 1, Mardin 1, Muğla 4, Rize 1, Sakarya 1, Sivas 1, Tekirdağ 4, Şanlıurfa 1, Yozgat 2, Karaman 1, Kırıkkale 1, Şırnak 1, Yalova 1, Kilis 2, Osmaniye 2, Düzce 2 kişi. Şoför Adana 2, Ankara 6, Bursa 2, Erzurum 1, Gümüşhane 1, İstanbul 5, Kastamonu 1, Kayseri 1 kişi. Aşçı Afyonkarahisar 1, Gümüşhane 1, Hatay 1, İstanbul 5, Kırklareli 1, Kocaeli 1, Ordu 1, Trabzon 1, Van 1, Bartın 1, Samsun 1 kişi. Aşçı Yardımcısı İstanbul 7 kişi. Basit Bakım Personeli Amasya 1, İstanbul 1, Rize 1, Iğdır 1 Bulaşıkçı Bolu 1, Kırklareli 1 kişi olarak açıklandı.

Adaylardan aranan nitelikler;

Sosyal Güvenlik Kurumu personel alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Buna göre " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacaktır.

Başvurular ne zaman yapılacak;

SGK sözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Eylül 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 7 Ekim 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Buna göre adaylar başvurularını sadece SGK üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.