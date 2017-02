ÖRGÜT ÜYELERİ NERELERE YERLEŞTİRİLİYOR

Fetullahçı Terör örgütü, kamu personelini sonradan da örgüte kazandırabilmektedir. Örgüt genellikle öğrencilik yıllarından başlayarak eğitim verdiği has kadrolarına yardımcı olacak ve onlar tarafından kullanılacak kamu personelini sonradan örgüte kazandırmaktadır. Öğrencilik yıllarında örgüte kazandırılanlar hariç olmak üzere, örgüt mensubu olmayan kamu personeli;

a-) Allah katında daha iyi bir Müslüman olacağı, ülkesine ve milletine daha iyi hizmet edeceği, örgüte yardım ederek sevap kazanacağı şeklinde örgüt mensuplarınca kendisine yapılan yönlendirmeler,

b-) Örgüt vasıtasıyla daha üst görevlere yükselebilmek, mevcut görev yerini ve çalışma şartlarını kaybetmemek,

c-) Çalıştığı kurumda ezilmemek ve istediği maddî imkanlara kavuşabilmek şeklinde özetlenebilecek çeşitli gerekçelerle, sonradan örgüte katılmaktadırlar. Ancak bunların yapılabilmesi için örgüt mensuplarının söz konusu kamu kurum/kuruluşlarına yerleşerek (Söz konusu yerleşme, öğrencilik yıllarında devşirilen şahısların kurumda çalışmaya başlamaları) belli bir güç kazanmaları, kurumun belirli noktalarında hakimiyet sağlamaları gerekmektedir. Örgüt, emniyet, TSK, yargı, milli eğitim, ÖSYM, TİB, TÜBİTAK ve bazı bakanlıklar başta olmak üzere birçok kamu kuruluşunda yapılanma faaliyeti yürütmektedir. Kurumlar içerisindeki uzantıları sayesinde personel alımları ve atamalarda etkin rol oynamaktadır. Kriterlere uymayan örgüt mensuplarını işe yerleştirebilmek için sahte diploma, sahte sağlık raporu, sahte sertifika düzenleme gibi her türlü sahtecilik faaliyetine başvurmaktadırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bazı şahıslar ise birtakım zaaflarının örgüt mensuplarınca tespit edilmesi-usulsüz dinleme ve izlemeden- nedeniyle, zorunlu oldukları için örgüt lehine hareket etmektedirler. Örgüt çoğu zaman aslında kendileriyle bağı olmayan bu kişileri suçta fark ettirmeden kullanmaktadır.

5) Özel Sektördeki Şahısların Örgüte Kazandırılması:

Öğrencilik yıllarında örgüte kazandırılanlar hariç olmak üzere, Özel sektörde kendi işini yapan, bir yerde çalışan ya da emekli olan şahıslar, örgüt mensubu ahilerin ablaların yönlendirmesiyle;

a-) Allah katında daha iyi bir Müslüman olabilmek, örgüte yardım ederek sevap kazanmak,

b-) İş hayatında başarılı olup daha fazla para kazanabilmek, örgüt mensuplarının sağlamayı vaat ettiği dayanışmadan ve korumadan istifade etmek,

c-) Örgüt bünyesine girmemesi halinde iş hayatında dışlanacağı ve baskıya maruz kalacağı düşüncesiyle örgüte katılmaktadırlar.

Örgüt, şahısların örgüte kazandırılması sürecinde Fetullah Gülen'in dediği gibi sadece şefkati değil, gerektiğinde ''şefkat tokatdı" olarak da tabir edilebilecek her türlü baskı ve şantaj yöntemlerini kullanmakta, gerekli hallerde şahsın eşi kanalıyla söz konusu hedef şahıs üzerinde baskı kurup istediklerini yaptırabilmektedir.

6) Menfaati Nedeniyle Örgüte Hizmet Edenler;

Örgüt ile organik hiçbir bağı olmamasına rağmen onunla birlikte hareket ederek yarar sağlayacağını düşünen siyasi parti, şirket, kurum ve kişiler de bulunmaktadır, örgütün de hedef aldığı Devleti, siyasal iktidarı ve kişileri beğenmeyen düşman gören savaşan bu kesimler müşterek amaç için güç birliğine gitmektedir. Cumhuriyet Gazetesinin manşetten tır haberi vermesi ve görüntülerini internette yayınlaması bu tür bir işbirliğinden kaynaklanmıştır.

Örgütün mağdur ettiği kişi veya örgütlerde bazen anlaşılmaz şekilde bu grup içinde yer almaktadır.

f) Örgütsel Bağlılık ve Eğitimi:

Bütün terör örgütleri eleman bulma, buldukları elemanları örgüt amacına göre eğitme, örgütsel olarak onlara nasıl davranması gerektiklerini öğretip uygulatma üzerine kuruludur. Bütün terör örgütlerinde beyin yıkama, sır tutmayı öğrenme, kendisinden olmayana karşı dikkatli ve tedbirli davranma metotları uygulanır. Türkiye'deki örgütlenmeler içinde örgütsel teknikleri en ileri boyutlara götüren örgüt üyeleridir. Örgüt mensubu adaya, aylık, haftalık ve günlük plana uyarak örgütsel eğitim verilir. Talimatlar ve kişinin neler yapacağı bu planda anlatılır. Toplantılarda haftalık olarak talebenin seviyesi ölçülür ve örgüt literatürüne uygun olarak seviyesi çıkartılır. Eğitim süreci sonunda Fetullah Gülen'i kutsal gören, örgütün İslam'ın tek temsilcisi olduğuna inanan örgüt üyesi haline getirilir. Talebelerin seviyesi beş beşlik seviyeye çıkarılana kadar çalışılır.

Örgütteki davasına adanmışlık ruhu, dinin manevi desteği, cennet vaadi, sevap kazanma beklentisi, ideolojik yapının benimsetilmesi, evlilik ve iş ile örgüte bağlama, sadakat testi, korkutma ve tehdit örgütsel bağlılık için kullanılan metotlardır. Örgüt içinde herkes bir diğerinin dedektifi gibi çalışmaktadır. Örgüte bir kez bağlanan ömür boyu imamlar vasıtasıyla güdülmeye ve verilen emri yapmaya katlanmak zorundadır.

Örgütte her iş talimatla yapılır. Evlilik bile talimatla ve talimattaki kişiyle yapılmalıdır. Örgüt üyeleri talimatla iş yapmaya alıştırıldığından başlarındaki şüpheli Fetullah Gülen bütün talimatları veren işleri organize eden kişidir. Çünkü onlara göre şüpheli Fetullah Gülen yanlış yapmaz bir nevi Rab konumundadır, muhteremdir.

Görevlendirme ve sorumluluk örgüte alman kişiye verilir. Gazete veya dergi abonesi yapmak ile başlatılan kişi, Allah rızası, vatan millet için hizmet ettiğine inandırılarak sorumluluk yüklenir. Abinin verdiği hiçbir görev sorgulanamaz, mutlaka yapılır. Sorgulama yapan örgütten tart edilebilir, örgütün maddî manevî imkanından yararlanamaz, Allah'a hizmete karşı gelmiş sayılır, manevi mesuliyetinden korkar ve korkutulur.

Örgüt, mensuplarına ilk önce "sır tutmayı" öğretir. İkinci olarak ise "saklanma usullerini" tatbik ettirir. Sonra örgüt üyelerinin kendilerini muhataplarına kabul ettirmek için başvurabileceği kurnazlıkları öğretilir.Örgüt üyesi aldatmayı, rakipleri kurnazlık içinde alt etmeyi öğrenir. Örgütün verdiği en önemli eğitim hileye başvurmaktır. Önlerine çıkan engeli aşma konusunda dayanıklı, ihtiyatlı ve tedbirli olan örgüt üyeleri kaybetmeye başladıklarında dedikodu, gürültü, patırtı ve yaygara çıkarmakta maharetlidirler. Örgüt, diğer yandan ise mutlak sadakat duygusu geliştirilmesine çalışır. Gizlilik ve tedbire sıkı bağlılık mutlak itaati gerektirir. Sonuç olarakta mensup "adanmış ruh" olarak örgüte bağlanır.

(1) Kod Adı Kullanmak: Örgüt üyeleri ve yöneticilerinin büyük bir kısmı kod adı kullanır. Asıl isimlerini kullanmazlar. Kod adı kullanmak terör örgütlerinin genel özelliğidir. Devlet ile mücadelede deşifre olmamak gizli olan gayenin elde edilmesinde kişilerin güvenliğini sağlamak için kod ad uygulamasına gidilmektedir. Kod adı kullanmak örgütün illegal mantığını ve maksadını gizlemeye yöneliktir.

(2) Gizlilik ve Tedbir Uygulaması: Örgüt büyük bir gizlilik içinde işlemlerini yürütmektedir. Bu da terör örgütlerinin bir özelliğidir. Fetullahçı Terör Örgütünün saklanma şeklidir. Bu örgüt hiç bir zaman tedbir uygulamasında vazgeçmemiştir. Her zaman tedbirli davranmak, örgüt üyelerini yalana, iftiraya alıştırmış ve başkalarına zarar vermeye yöneltmiştir. Gizlilik ve tedbir uygulaması örgütün bir arada tutulması ve bağlılığın ispatı için gerekli görülmüştür.

(3) istihbarat: Kişiler hakkında istihbarat toplamak, özel bilgi edinmek, toplanan bilgileri terörizm amaçlarına yönelik kullanmak örgütün temel silâhıdır. Açık veya gizli olarak istihbarî bilgileri kullanmaktadır. Örgüte bağlılık için toplanan bilgiler hayati önem taşımaktadır. Örgüt bütün mensuplarının aciz, zayıf ve güçlü yönlerini istihbarat sayesinde edindiği bilgilerden bilmektedir.

(4) Emir ve Rapor Zinciri; Örgütün kendine mahsus adetleri ve kast sistemi vardır. Kastlar üsttekinden emir alır. Bütün kastlar neticede Fetullah Gülen kainat imamına bağlıdır. Her örgüt mensubu bağlı olduğu abi- abla veya üst imama her gün ne yaptığını ve neleri yapamadığını rapor olarak vermek zorundadır. Her gün aynı şekilde üstten yeni emirler alıp onları canla başla uygulamaya çalışmalıdır. Örgütte çok iyi işleyen bir emir rapor zinciri vardır. Her birim kendi içinde organizedir, diğerine karışmaz ve emir vermez.

Bu örgütte hiç kimse bilmesi gerektiğinin ötesinde bir şey bilemez. Hücre tipi yapılanma nedeniyle her örgüt mensubu yalnızca örgütün o hücresini bilir. Aynı işyerinde çalışıp değişik sohbet ders grubuna dahil olanlar birbirinin Fetullahçı olduğunu bilemez. Hizmet hareketine giren hiç kimse boşta bırakılmaz, mutlaka bir görev verilir. Onlara göre alınan sevap ortaktır.