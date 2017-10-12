Haber: Kasım ŞAHİN

Makamda gerçekleşen ziyaret samimi, olumlu ve yapıcı bir havada geçti. Bolu Kamu Sen Başkanı Hüsnü Yaman ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada; Geçmişten bu güne kadar gelinen süreçte AİBÜ’yü anlatarak; “Olumlu ve hayırla yad edilecek her konuda yanınızda olacağız. Bu şehir ve bu üniversite bizim, Rahmetli İzzet Baysal'a layık olmaya onun hayat felsefesini AİBÜ ye gelen tüm öğrencilerimize anlatarak her ilden bir İzzet Baysal yetiştirmek bizim görevimizdir” dedi. Rektör beye yeni görevinde başarılar dileyerek ziyareti tamamladılar.

Görevine yeni başlayan Rektör Mustafa Alişarlı’da ziyaretten ötürü Kamu Sen üyelerine nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.