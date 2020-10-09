Kamu Sen’den Başkan Özcan’a teşekkür ziyareti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kamu Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram ve beraberindeki heyetin bir parka “Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı” ismi verilsin teklifini geri çevirmedi.

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Azerbaycan’a desteği toplumun tüm kesimlerinden büyük destek görüyor. Kamu Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Azerbaycan bayrağının Hisar Tepesi’nde göndere çekilmesinden duydukları memnuniyetini dile getirmek için Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a teşekkür ziyaretinde bulundular.

“ŞAHSIM, SENDİKAM ADINA ŞÜKRANLARIMIZI İLETMEK İÇİN BURADAYIZ”

Gerçekleşen ziyarette Kamu Sen Bolu Şube Başkanı Erhan Bayram, Başkan Özcan’a teşekkürlerini sunarak, “Hisar Tepesi’nde göndere çekmiş olduğunuz Azerbaycan bayrağı bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bayrak uygulaması için sizlere şahsım, sendikam adına şükranlarımızı iletmek için buradayız. Bir Bolulu olarak şahsım ve yönetim kurulum adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan bizim kardeş devletimiz. Dolayısıyla bu süreç, aynı Kıbrıs davası gibi, iktidarıyla, muhalefetiyle, ayrım yapmaksızın milli bir dava haline gelmiştir.” dedi.

Bayram ayrıca, “Bunun yanında, eğer kabul buyurursanız Bolu’da bir parka ‘Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı’ adı verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÖZCAN: “BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da burada yaptığı konuşmada, kendisinin Türk milliyetçisi olduğunu söyleyerek, “Siyasete başladığım andan itibaren Atatürk’ün tanımladığı anlamda ‘Türk milliyetçisi’ olduğumu her platformda dile getiriyorum. Bunu sekiz yıllık milletvekilliği sürecinde de TBMM kürsüsünden de söyledim. Sadece söylemlerde bırakmadım, eylemlerle de bu konuda ne kadar samimi olduğumu gösterdim.” dedi.

“KARABAĞ İŞGALİ İÇİMDE BİR YARA”

Özcan, sözlerinin devamında, Karabağ işgalinin üniversite yıllarına dayandığını ve içinde yara olduğunu belirtti. Ermenistan’ın saldırılarına karşı Avrupa’nın ikili davrandığına söyleyen Özcan, “Azerbaycan kendisine yapılan saldırıdan sonra karşı saldırı başlatınca Avrupa Birliği’nin ne kadar ikili davrandığını bir kez daha gördük. Eski başkan zamanında burada Türk bayrağının yanında Avrupa Birliği bayrağı vardı. İlk olarak onu kaldırdık ve Azerbaycan bayrağını yerleştirdik.” diye konuştu. Hisar Tepesi’nde göndere çekilen Azerbaycan bayrağı ile ilgili de konuşan Özcan, “Bu desteğimizi, duygularımızı daha iyi hissettirmemiz lazım dünyaya ve Azerbaycan’a. O nedenle Hisar Tepesi’ne Azerbaycan bayrağı astık” dedi.

“BİZ BOLU HALKININ DUYGULARINA TERCÜMAN OLDUK”

Özcan, kamuoyunda ‘Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olaya bakışı farklı mı?’ diye tartışmalar yaşandığını da belirterek, “Hayır burada 83 milyon insanın olaya bakışı farklı değil. Bunu göstermek açısından da iyi oldu. Dolayısıyla onlar Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanından bu desteği görmekten ayrıca mutlu olduğunu birkaç kanaldan şifahen ilettiler. Farklı siyasal görüşlerimiz olabilir, ekonomik meselelere, sağlık politikalarına farklı bakışımız olabilir ama ulusal konularda, kardeşimiz Azerbaycan’ın hakları konusunda farklı bir bakışımız olamaz. Hepimiz Türk milletinin evlatlarıyız. Ben olaya böyle bakıyorum. Zaten biz bu yaptıklarımızla Bolu halkının duygularına tercüman olduk.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİK PARKI TEKLİFİNİZİ HEMEN GÜNDEMİMİZE ALACAĞIZ”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı teklifine ise sıcak baktığını söyledi. Özcan, konuya ilişkin, şunları söyledi: “Geçen gün meclis toplantısında ‘Bizim bu kardeşlik hukukumuzu daha da geliştirmemiz lazım. Bir Karabağ Parkımız vardı. Bunun yanı sıra Azerbaycan’ın 2. Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey’i de anmamız lazım’ dedik. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek adına çok şey yapmıştı. Elçibey’i gelecek nesillere hatırlatalım istedik. Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı teklifinizi de hemen gündemimize alacağız. Ben belediye başkanı olarak teklifinize sıcak bakıyorum. Teşekkür de ediyorum. Tabi parklara isim verilmesi konusu belediye meclisinin görevi. Ben bu talebi uygun, güzel bir park yeri ile birlikte belediye meclisi gündemine alacağım Kasım ayının ilk toplantısında. Diğer belediye meclis üyelerimizin de farklı düşüneceğini düşünmüyorum. Hatta sizin için de uygunsa Karabağ Parkı’nın altında iki parça parkımız daha var. Onu bu yıl yapacaktık, yetiştiremedik. İsmini şimdiden verebiliriz.”

Başkan Özcan’ın Türkiye-Azerbaycan Kardeşlik Parkı teklifini ilk meclis toplantısında gündeme taşıyacağını söylemesi üzerine Kamu Sen İl Başkanı Erhan Bayram, Özcan’a teşekkürlerini sundu.