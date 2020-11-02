Kamuda HES kodu dönemi başladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Bolu Valisi Ahmet Ümit başkanlığında Ekim ayı ortasında gerçekleştirdiği toplantıda kamu kurumlarına girişlerle ilgili önemli bir karar aldı. Valilikten yapılan açıklamada, “İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde ve randevu alma işlemlerinde HES kodu sorgulaması yapılmasına, Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslısı durumundakilerin kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmemesine, Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda bulunması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen, bu şartlara uymayarak dışarı çıktığı tespit edilenlerin bilgilerinin gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için kolluk kuvvetlerine bildirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

UYGULAMA RESMEN BAŞLADI

Uygulamanın her vatandaşın elektronik uygulamaya erişimi ve uygulama hakkında bilgisi olmaması göz önünde bulundurularak 15 gün süreyle denemesi yapıldı. Sürenin bitmesinin ardından alınan karar gereği kamu kurum ve kuruluşlarına girişte HES kodu sorgulaması uygulaması resmen başladı.

HES KODUNU NASIL ALINIR?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

1) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

2) 2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

-HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

-Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

-T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

3)e-Devlet ile,

-e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

-18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

-18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.