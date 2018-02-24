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24 Şubat 2018 Cumartesi
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    Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin bir açıklama yayımladı.

    24 Şubat 2018 Cumartesi 12:28
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    KAMUOYUNA DUYURU
     
    BİK Genel Kurulunun 23 Şubat 2018 günü gerçekleştirilen 29. Dönem 5. Toplantısında oybirliğiyle kabul edilen açıklama şöyle:

    “Türkiye Cumhuriyeti, gerek yurt içinde gerekse Suriye’de sivil halka karşı suç işleyen, baskı ve yıldırma sonucu Suriye’den yüzbinlerce kişiyi Türkiye’ye tehcire zorlayan ve ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturan terör unsurlarını bertaraf etmek için Afrin’de, uluslararası hukuka dayanan meşru haklarını, Türk Silahlı Kuvvetleri vasıtasıyla kullanmaktadır. Harekâttaki haklılığımızın, iç ve dış kamuoyunda doğru algılanması için basın ve yayın kuruluşlarına büyük sorumluluk düşmektedir. Bu sorumluluk, gerçeklerin halkımıza ve dünya kamuoyuna ulaşmasını sağlamanın yanı sıra dezenformasyon ve çeşitli psikolojik saldırı girişimlerini önlemeyi de kapsamaktadır. Basın ve yayın kuruluşlarımızın, bu görevin üstesinden hakkıyla geleceğine dair inancımız tamdır.

    Basın, hükümet, üniversiteler, basınla ilgili sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan ve iyi yönetişim kurumlarından birisi olan Basın İlan Kurumunun Genel Kurulu olarak, dış basın ve yayın organlarında çıkan, gerçeklerle bağdaşmayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını ve bütünlüğünü hedef alan her türlü çarpıtılmış yayını kınarken; Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer güvenlik güçlerimizin göstermekte olduğu fedakârca mücadelede yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz.

    Basın İlan Kurumu, bu açıklamayı Türk Milleti’ne, insanlığa, tarihe ve geleceğimize karşı sorumluluk olarak görmektedir. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize acil şifalar dileriz.

    Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

    Basın İlan Kurumu
    Genel Kurulu

     
    Anahtar Kelimeler: Basın, İlan, Kurumu, (BİK), Genel

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