

Okuduğunu anlamak şöyle dursun ellerine tutuşturdukları yazıyı bile düzgün şekilde haberleştiremeyen birkaç zavallının kendince Bolu medyasını töhmet altında bırakmak için çaba harcaması en hafif tabir ile şuursuzluktur.

Üç dört kendini bilmezin onlarca medya kurumunu ve yüzlerce gerçek gazeteciye rezilce iftira atması kabul edilemez. Bu iftiracı ve yalancı müfterilerin mumu yatsıyı bile beklemeden sönmüştür. Bir kez daha yüksek sesle belirtiyoruz. Bu ahlak, akıl ve vicdan yoksunu internet sayfalarının gazetecilikle bir alakası yoktur.

Bu onur fukarası zevatlar, Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyesi olmadığı gibi hiçbir gerçek gazeteci tarafından da meslektaş olarak kabul görmemektedir. Durum böyleyken, cemiyetimiz ve üyelerimiz bu zatları muhatap alanları muhatap almama konusunda net bir karar almış ve şu dakikadan itibaren kararını uygulamaya koymuştur.

Basın açıklamamızın ekinde yayınlayacağımız basın kuruluşlarının dışında hiçbir kurumun bu asil mesleği kendi çıkarlarına alet etmesine izin vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz. Bu her türlü kullanıma açık satılık kalemleri amaçlarınca evirip çevirip kullanan kişiler bilmelidirler ki; bu mesleği kimseye kullandırmayız.

Anadolu’nun en gözde basın kuruluşlarının bulunduğu nadir illerden birisi olan Bolu Basını olarak biz arsızlık, soysuzluk, namussuzluk ve onursuzlukla olan mücadelemizi koşulsuz devam ettireceğiz. Bırakın gazeteci olmayı insan olmayı başaramayan bu tiplerle ve bunları kullanan kişilerle hesabımız hiç bitmeyecek.

Ahlak sorunu olan bu tiplerin haberlerine itibar edilmemesi ve gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan onursuz insanların gazeteci olarak kendini satma çabasının beyhude bir uğraş olduğunun tekraren anlaşılması için kamuoyunu saygıyla bilgilendiriyoruz.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti

Yönetim Kurulu