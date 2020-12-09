Kamuoyunu zorunlu bilgilendirme



Haber Erdal Tanrıverdi

Birleşik Medya Ajansı (BMA) dört yıldır bölgemizde tanıtım, organizasyon ve PİAR hizmeti veren bir kuruluştur. Batı Karadeniz bölgesinde onlarca şirket belediye ve kamu kurumunun halkla ilişkiler, PİAR ve benzeri işlerini yürütmektedir. BMA hiçbir yayın kuruluşu ile direk bağlantısı olmadığı gibi bir gazete, dergi veya internet sitesi sahibi de değildir. Yıllık cirosu 2.6 milyon liranın üzerinde olan BMA bölgenin en büyük halkla ilişkiler ve danışmanlık şirketidir. Tüm vergi ve SGK yükümlülüklerini zamanında yerine getiren, devletine vadesi geçmiş tek kuruş vergi ve prim borcu bulunmayan BMA iki yüzün üzerinde belediye,işletme, kamu kurumu ile yasal çerçevede çalışmakta ve katma değer üretmektedir.

Bolu Valiliği ve İl Özel İdaresi ile de çalışma yürüten BMA, Bolu Valiliğin ve İl Özel İdare Müdürlüğümüzün 2020 yılı faaliyet ve çalışmalarınınderlendiği bir kitapçık çıkarma çalışmasını için İl Özel İdaresine teklif götürmüştür. Bolu Valiliğin ve İl Özel İdaresinin 2020 yılı içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin yer alacağı kitapçığın finanse edilebilmesi adına BMA olarak İlimizdeki birçok işletmeye dergi içerisinde reklam yayını teklifi götürülmüş, bu teklife bazı şirketler olumlu, bazı şirketler de olumsuz yanıt vermişlerdir. Çalışma tamamen BMA bünyesinde yürütülmekte olup, konunun her hangi bir gazete ile ilişkisi bulunmamaktadır. BMA bünyesinde yapılan kitapçık hazırlığı henüz mizanpaj aşamasında olup kimseden reklam talebi haricinde bir işlem tesis edilmemiştir. Kaldı ki; istemeyen işletme reklam talebimizi de olumsuz karşılamıştır.

Geçmişi peşkeşlerle dolu, tehdit ve şantajla insanları bıktırmış kişilerin yetkinliği tartışmalı olan insanlardan duyduğu yalanları habermiş gibi sunma gafletinde birleşmeleri ilk kez karşılaştığımız bir hastalıklı ruh hali değildir.

Mesleki tecrübe ve bilgi birikimiyle kamuoyuna hizmet veren BMA, aynı zamanda ilimizde gazete ve internet haber portalı olarak kabul görmüş, tüm kurumlara da reklam ve haber servisi yapmaktadır. Fakat bahsi geçen bu şantajcı internet sayfaları BMA tarafından müşteri olarak görülmediği gibi ilimizdeki Gazeteciler Cemiyetine de üye olarak kabul edilmemiş, tek bir gazeteci tarafından meslektaş olarak görülmemiştir.

Ahlak sorunu olan bu tiplerin haberlerine itibar edilmemesi, gazetecilik mesleği ile bağdaşmayan bu tiplerin gazeteci olmadığının tekraren anlaşılması için kamuoyu saygıyla bilgilendirilir…

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 16:49