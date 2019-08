“Kamuoyuyla paylaş, yoksa ben açıklarım”

Haber: Erdal Tanrıverdi

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, düzenlediği basın toplantısı ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı Bolu Belediyesi’nin borcunu şeffaf bir şekilde Bolu kamuoyuyla paylaşmaya davet etti. AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına İl Başkanı Doğanay’ın yanı sıra AK Parti Bolu Milletvekilleri Fehmi Küpçü ile Arzu Aydın, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer katıldı. AK Parti İl Başkanı Doğanay açıklamasına Şırnak’ın Silopi ilçesinde şehit düşen 3 askerimize ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Özçelik'in amcası Fevzi Özçelik’e Allah’tan rahmet dileyerek başladı.

“YAPILAN İŞLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

31 Mart yerel seçimleri sonrası sandıktan çıkan Bolu halkının iradesine saygı duyduklarını ve duymaya devam edeceklerini belirten İl Başkanı Doğanay açıklamasında, “Biz Tanju Özcan’ı yeni seçilmiş bir belediye başkanı olduğu için, bekleyip icraatlarını da doğal olarak görmek istedik. Çünkü bu süreçte, 31 Mart yerel seçimlerinde Bolu’da yaşayan hemşerilerimiz, vatandaşlarımız bir takdir buyurdular ve Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Sayın Tanju Özcan’ı Bolu Belediye Başkanı olarak seçtiler. Biz de beş aylık bu süreci bekledik. Daha öncesinde çamur at izi kalsın mantığıyla muhalefet yürütürlerken biz bugün itibariyle bunu yapmama noktasında, yapmayacağımızın da özellikle teminatını veriyoruz. Eğer yerel anlamda, belediyecilik anlamında Bolulu hemşerilerimiz bize muhalefet görevini verdilerse ki verdiler; biz bu muhalefet görevini AK Partiye yakışır bir şekilde, gerçekçi bir şekilde yapma noktasında elimizden gelen gayreti göstermeye de devam edeceğiz. Ve aynı zamanda yapılan işlerin de takipçisi olacağız” dedi.

“ÇAĞRIMIZ AÇIK VE NET: BİZİM NE KADAR BORCUMUZ VAR?”

Beş aylık süreçte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından asılsız iddialar, yalanlar, şovlar ve kamuoyunu oyalamaktan başka bir şey olmadığını söyleyen Doğanay açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Ona her seferinde çağrıda bulunarak bu konuda sadece ve sadece söz söylememesi gerektiğini, artık uzun yıllardır muhalefette kalmış olmanın alışkanlığından kurtulması gerektiğini, artık Belediye Başkanı olduğunu, karar mercii noktasında kendisinin bulunduğunu; sadece söz söyleyerek, sadece gerek yerel gerek ulusal basına çıkaraktan bir takım sözler söyleyerekten günü geçiştirmenin doğru olmadığını her defasında söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Bir belediye başkanın, yani şehrül emin olan kişinin söylediği sözlerin bir tutarlılığının ve alt yapısının da sağlam olması gerektiğini düşünüyorum. Bolu Belediyesinin 31 Mart itibariyle 2019 tarihi öncesinde borçları hakkında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a sizler aracılığıyla bir çağrımız olacak. Çağrımız açık ve net olacak. Tanju bey göreve başladığı tarihte, yani 31 Mart itibariyle Bolu Belediyesinin borçlarının daha geçen hafta gerek yerel gerek ulusal televizyonlara çıkarak 461 milyon gibi bir borçtan bahsetti. Ben buradan kendisine bir çağrıda bulunuyorum. Sizler de takdir edersiniz ki belediyelerin borçları ya iller Bankasına olur ya yereldeki bankalara olur ya da Bolu’daki esnafa borçları olur. Seçimden önce her defasında her gittiği yerde şeffaf anlamda belediyecilikten bahseden Sayın Tanju Özcan’ın bu çağrımıza ses vererek Bolu Belediyesinin 31 Mart itibariyle borçlarını tüm Bolulularla paylaşmasını özellikle kendisinden aynı zamanda Bolu halkı adına rica ediyorum, istiyorum. Bizim yereldeki bankalara ne kadar borcumuz var, İller Bankasına ne kadar borcumuz var, bizim Bolu’daki esnafa ne kadar borcumuz var? Aynı zamanda 31 Mart itibariyle belediyenin alacağı ne kadar var? Eğer ki borcu söylüyorsanız alacağı da söylemeniz lazım. Çünkü bizim bu konudaki çağrımız açık ve net.”

“461 MİLYON LİRALIK BORÇ RAKAMI DOĞRU DEĞİL”

Bundan 15 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisinden belediyeyi aldıklarında nelerinin olduğunu, hangi araç filosuna sahip olduklarını, ne tür şantiyeye sahip olduklarını ve Bolu’nun hangi noktada olduğunu tüm Bolu’nun bildiğini belirten AK Parti İl Başkanı Doğanay açıklamasında ayrıca, “Bugün itibariyle eğer siz belediyenin borcu var diyorsanız; alacaklarını da araç gerecini de şantiyesini de… bunların hepsini söylememiz lazım, bunların hepsini karşılaştırmamız lazım. Doğru belediyecilik anlamında bunları ortaya koymak lazım. Şimdi Bolu kamuoyunun bilgilenmesi açısından Tanju beyden yerel, yerelin ardından da ulusal basına yapmış olduğu açıklamalar sonrasında biz bunu talep ediyoruz ve istiyoruz. Tabi ki bunu talep ederken ve isterken de bir takım çalışmaları yaptıktan sonra bunu istiyoruz. Yani sadece burada basın toplantısı yapmış olmak için bunu yapmıyorum. 31 Mart itibariyle İller Bankasına borcumuz nedir, bankalara borcumuz nedir, esnafa borcumuz nedir? Lütfen bunu açıklayın. Ayrıca kendisinin her zaman övünerek söylediği şeffaf belediye başkanı olduğu iddiasına yakışır bir şekilde borç listesini Bolu halkıyla paylaştıktan sonra bizim de kendisine bu konuda gerekli cevapları vereceğimizi söylemek isterim. Ama bizler biliyoruz ki Tanju Özcan tarafından açıklanan 461 milyon liralık borç rakamı doğru değil. Dün işçi çıkarmayacağım diye taahhütte bulunaraktan, noter imzalı kağıt dağıtaraktan, milleti kandıraraktan daha sonrasında işçi çıkarttığında gördüğümüz gibi, alıştığımız gibi 461 milyon liralık borcun doğru olmadığını da söylüyorum. Ve diyorum ki ‘Çık, açıkla Bolu kamuoyuyla paylaş’ Bizim borcumuz nereye, Bolu Belediyesinin borcu nereye?” ifadelerini kullandı.

“SÖYLERSE EYVALLAH, SÖYLEMEZSE…”

Doğanay açıklamasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “Eğer ki sen yapılacak işlerin listesini, birileri sana yanlış bilgi verdiyse onları da borç listesine kattıysan… Sadece bir tek örnek vermek istiyorum. Eğer ki 461 milyon liralık borcun içerisinde sizin bugün Karacasu’ya giderken sağ tarafta bulunan Orman Bakanlığından Bolu Belediyesine almış olduğumuz 274 dönüm arazi için, Orman Genel Müdürlüğüne yapılacak olan orman lojmanlarıyla alakalı 18 milyon liralık yatırımın da, yapılacak olan bir yatırımı da borç hanesine yazıyorsanız o zaman şunu söyleyeyim. 274 dönüm arazinin değeri bugün Bolu Belediyesi ‘Ben sıkıştım satıyorum’ derse 250 milyondur veya 200 milyondur. Onun altında değildir. Bakın bizim ne yaptığımızı, hangi uğraşlar sonucunda belediyeye neler kazandırdığımızı hayal edecek düşünceleri dahi yoktur. Bizim iller bankasına olan borcumuz, 3 konu üzerinde sadece borcumuz olmuştur.31 Mart itibariyle de o borcun ne olduğunu biliyoruz. Kendisine soruyorum, söylerse eyvallah, söylemezse yine bir basın açıklaması yaparak bunu söyleyeceğim. Oraya 3 konu üstünde borcumuz olmuştur. Bir tanesi Bolu Belediye hizmet binasıdır, bir tanesi Karadere Sularının ihalesi ile alakalıdır, bir tanesi de bu kolektür hattı ile alakalı alınan kredidir. Onun dışında belediyenin bir lira borcu yoktur. Borç olaraktan bir söylem ortaya atıp insanların kafasını bulandırmanın; “vav Bolu Belediyesinin 461 milyon lira borcu var” diye insanların üzerinde böyle yalan beyanlarda bulunmanın Bolu Belediye Başkanlığına… Kendisine bu bilgi doğru verilmiyorsa, ki onları sorgulaması lazım, ben doğru verilmediğini söylüyorum, ilan ediyorum, bu kadar borç olmadığını söylüyorum. Aksini lütfen tüm Bolu kamuoyuyla paylaşsın. O paylaşmazsa önümüzdeki süreçte -bankalara ne kadar borcumuz var, İller Bankasına ne kadar borcumuz var?- ben bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Çok net söylüyorum. İddiayı kendisi ortaya attığı için bu iddiayı cevaplamak da onun mükellefiyetindedir.”