Kamuran Alagözoğlu yalanlarına kendisi de inanmış! Bolu’nun en eski gazetesi olduğunu iddia etmiş. Önünü önlük bahçeyi güllük görmüş. “Utanmaz Adam” deyip sitesinde yazı yazıp kendini tarif etmiş.

Öncelikle Bolu’nun en eski gazetesi Bolu Gündem’dir. Sahibi olduğu internet sitesinde kuruluş tarihi kendi ifadesiyle 1992 olarak yazılmıştır. Bolu Gündem Gazetesi ise 1989 tarihinde yayın hayatına başlamıştır.

Sadece Bolu’da yaptıklarımı anlatayım da sen de bir-kaç şey öğren.

1990 Yılında Bolu’nun ilk yerel haber ajansı “BHA” kurdum.

1991 Yılında Köroğlu TV’nin kuruluşunda bulundum.

1996 Yılında Haftalık Haber gazetesini kurdum.

2000 Yılında Günlük Bolu Ekspres Gazetesini kurdum.

2010 Yılında birçok gazetecinin işsiz kalmaması için Bolu Gündem’i satın aldım. Üstelik yukarıda kuruluşunda bulunduğumu yazdığım bu yayın organlarının hiç birisi batmadı. Parasızlık sebebiyle kapanmadı.

BHA’yı geliştirip Haftalık Haber Gazetesi olarak devam ettim. Haftalık Haber Gazetesi’ni geliştirip günlük yayımlanan Bolu Ekspres Gazetesi’ni kurduğumda, Bolu’da sadece bir günlük gazete vardı.

2015 Yılında Türkiye’nin en büyük meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin temsilcisi olarak seçildim. Bolu’da geçen 30 yılda beraber çalıştığım onca meslek emekçisini emekli etmenin gururunu yaşıyorum.

Haftalık gazete çıkarmayı bile beceremeyerek kapatan, internet sitesinden magazinciliği marifet sanan ve şalgam aşa girmiş yağ oldum sanmış misali mangalda kül bırakmayan şahıs 100 lira değeri olmayan yardım kolisini çalacağımı iddia etmiş.

Kerameti kendinden menkul şahsın gazeteci camiasında bir kişi ile bile çay içemez halde olması içinde bulunduğu durumu izaha yeter.

Başkalarından tırtıkladığı, Valilik Bültenini özetlemekten başka haber ile alakası olmayan ve içinde bulunduğu ruh halinin son zamanlarda Adliye duvarlarında iyice aşınmasından olsa gerek milletin uçkurunun derdine düşecek ve dedikodu masallarını haber diye yutturmaya çalışacak kadar seviyesizleşti.

Muhatap alınmaya alınmaya meydanı boş zanneden şahsın tekrar edelim gazetecilikle bir ilgisi, bizim de hamam dedikodularıyla kaybedecek vaktimiz yok. Ya mesleğin haysiyetine uygun davranacaklar ya da gazeteciyim diye gezmeyecekler.

Ne Ali'ye ne Veli'ye yâr olamayan şahsa tavsiyem, vaktini kabaran günahlarının hesabını Adliye koridorlarında nasıl vereceğine ayırmasıdır.

Kendisine bu gün için son tavsiyem ise, “yutamayacağı lokmayı ısırmayacaksın!” Olacak.