KAMURAN’a BANK ASYA KIYAĞI

Haber:C:Kutay Aykan

2011 yılının 800 Bin TL.sı, doların 1,64’lerde seyrettiği düşünüldüğünde 500 Bin Dolar yani günümüz kuruyla 4 Milyon TL. ediyor.

Herkesin bildiği üzere Bank Asya denen banka bir kişiye kolay kolay 800 Bin TL. (500 Bin Dolar) limit açmaz.

Biz kendisinin yaptığı gibi çamur atmıyoruz, ticaret varsa kredi de olabilir. Ancak, konu, 2008’li yıllardan haberleri yeni haber gibi sunarak birçok kişi ve kuruma FETÖ/PDY bağlantısı imasında bulunan ve daha yakın tarihte 3 kuruşluk borcu için Belediye Başkanı Tanju Özcan’a aracılar gönderip talebi kabul edilmeyince başkanın ailesine kadar iftira haberlerine başvuran Kamuran Alagözoğluolunca, Bank Asya gibi bir bankadan 800 Bin TL. yani 500 Bin Dolar yani günümüz kuruyla 4 Trilyon TL. kredi hangi ticaretle, hangi kefaletle, kimin aracılığıyla alınabilir “ele verir talkımı kendi yutar salkımı” demeden edemiyoruz.