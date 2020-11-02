KAMURAN’a BANK ASYA KIYAĞI

Son yıllarda kerameti kendinden menkul bir tavırla yalan ve ahlak dışı haberlerle bir çok kişi ve kuruma saldırıyı gazetecilik zanneden ve kendinden temiz kimse yokmuş havalarıyla Bolu halkına kendini güldüren Kamuran Alagözoğlu’nun Bank Asya’nın en önemli müşterilerinden biri olduğu ve 2011 yılında 800 Bin TL. kredi limiti açıldığı ortaya çıktı.

KAMURAN’a BANK ASYA KIYAĞI

Haber:C:Kutay Aykan

2011 yılının 800 Bin TL.sı, doların 1,64’lerde seyrettiği düşünüldüğünde 500 Bin Dolar  yani günümüz kuruyla 4 Milyon TL. ediyor.

Herkesin bildiği üzere Bank Asya denen banka bir kişiye kolay kolay 800 Bin TL. (500 Bin Dolar) limit açmaz.

Biz kendisinin yaptığı gibi çamur atmıyoruz, ticaret varsa kredi de olabilir. Ancak, konu, 2008’li yıllardan haberleri yeni haber gibi sunarak birçok kişi ve kuruma FETÖ/PDY bağlantısı imasında bulunan ve  daha yakın tarihte 3 kuruşluk borcu için Belediye Başkanı Tanju Özcan’a aracılar gönderip  talebi kabul edilmeyince başkanın ailesine kadar iftira haberlerine başvuran  Kamuran Alagözoğluolunca, Bank Asya gibi bir bankadan 800 Bin TL. yani 500 Bin Dolar yani günümüz kuruyla 4 Trilyon TL. kredi hangi ticaretle, hangi kefaletle, kimin aracılığıyla alınabilir “ele verir talkımı kendi yutar salkımı” demeden edemiyoruz.

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