Kamuran’a yeni hapis

2017 yılında “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Yayma” suçundan hapis cezası alan ve hapis cezasının İstinaf Mahkemesince onanması üzerine hapse girmemek için yurt dışına kaçarken İstanbul’da yakalanıp cezaevine konulan Kamuran Alagözoğlu aynı suçu 2019 yılında bir başka kişiye karşı işlemesi nedeniyle yine hapis cezası aldı.

MEĞER İLGİSİ YOKMUŞ

Bolu’nun en dürüst ve ahlaklı gazetecisiyim diyen ve gazetesi olmadığı halde bolununsesi.com sitesini gazete gibi lanse ederek yalan, ahlak ve etik dışı dedikodu haberleriyle Gazeteciler Cemiyetlerinin, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Bolu halkının haddini bildirdiğini zanneden Kamuran Alagözoğlu’nun meğerse gazete ile hiçbir ilgisi yokmuş. Savunmasında “…yazı işleri müdürü Keramettin Alagözoğlu'dur. Gazete üzerinden yapılan paylaşımlarla yazı işleri müdürü olan Keramattin Alagözoğlu sorumludur. Bu paylaşımı internet haber gazetesi üzerinden ben yapmadım.” diyen Alagözoğlu “Kişisel Verileri” Facebookta paylaşıp-paylaşmadığını ise hatırlamadığını iddia etti.

ÖZ ABİSİNİ DE YAKTI

Gazetecilikle uzaktan yakın hiçbir ilgisi olmayan, kendi halinde emekli bir insan olan abisi Keramettin Alagözoğlu’nu Basın Kanunu’na aykırı biçimde künyede Yazı İşleri Müdürü olarak gösterip abisinin üzerinden güya gazetecilik yapan Kamuran Alagözoğlu suçu abisinin üzerine atmaktan da çekinmedi. İfadesinde açıkça abisini suçlayan ve abisinin ceza alması gerektiğini söyleyen Alagözoğlu ne kadar “hayırlı bir kardeş” ve “dürüst, ahlaklı bir insan” olduğunu da ortaya koymuş oldu.

MAHKEME İTİBAR ETMEDİ

Mahkeme tarafından toplanan deliller sonrası savunmalara itibar edilmeyerek her ikisine ayrı ayrı ceza veren mahkeme 1’er yıl 8’er ay hapis cezası kararı verdi. Keramettin Alagözoğlu’nun cezası ertelenirken sabıkası ve tekrar suç işlemeyeceği yönünde bir kanaatin oluşmaması nedeniyle Kamuran Alagözoğlu’na verilen cezayı ertelenmediği gibi kesinleşmesi ile cezanın mükerirlere özgü rejime göre infaz edilmesine karar verildi.