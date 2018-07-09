Haber: Ceylan BEYKOZ

Kaza, saat 10.45 sıralarında Bolu Ankara il sınırında meydana geldi. Edinilenbilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden plakası henüz belirlenemeyen veiçinde Suriye uyruklu vatandaşları taşıyan kamyon, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler olayı112 Acil, İtfaiye ve UMKE ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gerede Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekipleri devrilen kamyondasıkışan Suriyelileri kurtarmak için çalışmalara başladı. Ekipler, çıkardıkları Suriye uyruklu 15 kişiyi 112 itfaiye ekiplerine teslim etti.

Çıkarılan 15 kişiden 2 kişinin hayatını kaybettiği tespit edilirken, 13 Suriyeli ağır yaralı olarak Gerede, Bolu ve Ankara’daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.