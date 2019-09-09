Kamyon şarampole uçtu: 2 Yaralı

D-100 Karayolu Ankara istikameti Gerede Aktaş Köyü mevkiinde bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kamyon şarampole uçtu: 2 Yaralı

Haber: Birol Ertunç

Kaza D 100 karayolu Ankara istikameti Gerede Aktaş Köyü mevkiinde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu kamyonda 2 kişi sıkıştı. Kazayı ihbar alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri  kısa sürede olay yerine ulaştı. Araçta sıkışan vatandaşlar itfaiyenin uğraşları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra tedavilerine devam edilmek üzere 112 sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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