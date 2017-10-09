Haber; Ceylan BEYKOZ

Alınan bilgiye göre, Mudurnu-Akyazı karayolunda seyreden Seyit G. (44) idaresindeki 54 TV 551 plakalı kamyon, TaşkestiBeldesi yakınlarında devrildi. Kazada, araç içinde sıkışarak yaralanan kamyon şoförü, Bolu ve Göynük Belediyeleri İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından 112 Acil Sağlık ambulansıyla Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yarım saat süren kurtarma operasyonunun ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza sonrası tamamen hurdaya dönen kamyon vinç yardımıyla kaza mahallinden kaldırılırken, karayolları ekipleri yola yayılan araç parçalarını temizlemek zorunda kaldı.