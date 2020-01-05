Kamyoncular basın açıklaması yaptı

Haber: N. Halid Altundal

Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni başlattığı U-ETDS uygulamasının yankıları birçok ilde düzenlenen protestolar ile sürerken Bolulu kamyoncular ve tırcılar da uygulamaya sessiz kalmadı. Dijital takograf kararını protesto etmek için Bolu başta olmak üzere birçok ilden oda başkanları ve kamyon-tır şoförleri ilimizde bir araya geldi. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Fırat, oda üyeleri ve yöneticileri adına söz konusu uygulama ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Orhan Fırat, yaptığı açıklamada mesleklerinin zorluklarından ve maliyetinden bahsederken, vergilerin kamyoncuları ve nakliyecileri maddi anlamda fazlasıyla yorduğunu ifade etti.

“% 40'LARA VARAN KAZANÇ VE İŞ GÜCÜ KAYBINA SEBEBİYET VERECEKTİR”

Kamyoncuların gelirlerinin iyileştirilmesi gerektiğini, ancak bu şekilde mevzuata tam olarak uyulabileceğini aksi halde maddi olarak yetersiz kalındığını söyleyen başkan Orhan Fırat basın açıklamasında, “Kamyonculuk ve TIR’cılık yaparak hayatını idame ettiren, evine ekmek götüren ve istihdama katma değer sağlayan değerli meslektaşlarım, sizler 4 -5 metrekare kabin içinde ömrünü tüketen yollarda binlerce çile ile karşılaşan evine ve çocuklarına hiçbir zaman yeterli zamanı ayıramayan insanlarsınız. Esnaflarımız gidiş yükünü daha yüklemeden dönüş yükünü bulmak zorundadırlar. Yola çıkarken eşten dosttan borç para alarak yola çıkmaktadırlar. Nedeni gittiği yerde nakliye ücretlerinin peşin ödenmemesidir, araçlarının zamanında boşaltılamamasıdır. Araçları alırken ÖTV ve KDV ödüyoruz, bandrol, kasko, yük, trafik sigortası, muhasebe ücreti ödüyoruz. Lastik alımında, yedek parçada KDV ödüyoruz. Yol, köprü, tünel geçiş ücretlerinde ödenmektedir. Mazot alırken ÖTV ve KDV ödüyor, mazot egzozdan çıktığından egzoz vergisi ödüyoruz. Çalışabilmek için K-1, K-2, L1 türü yetki belgeleri alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Az da olsa gelir elde ederiz, % 40’lara varan vergiler kamyoncu esnafımızca ödenmektedir. Ulaştırma bakanlığımızca yeni çıkan kanun tam olarak uygulandığında nakliyeci esnaflarımızın % 40'lara varan kazanç ve iş gücü kaybına sebebiyet vereceği aşikârdır. Nakliyeci esnaflarımızın talepleri keşke yerine getirilse de gelirlerimizi iyileştirseler bizde yeni çıkan kanun ve yönetmeliklere harfiyen ayak uydurabilsek” dedi.

“ESNAFLARIMIZ LEHİNE ÇÖZÜME KAVUŞMASINI TALEP ETMEKTEYİZ”

“SRC Türü mesleki yeterlilik, psikoteknik türü belge, Staum belgesi gibi belge almak zorundadırlar” diyen Fırat açıklamasının devamında ise şunları söyledi: “Her bir belge ayrı ayrı ücret ödemekteyiz. Şoför esnafı geçimini sağlayabilmesi için iyi bir matematikçi olması lazım, yolda gider gayet sabırlı olmazım lazım. Hal böyleyken bizleri denetleyenlerden aynı mütevazılığı beklemekteyiz. Bu nedenle Şoförler ve Otomobilcileri Esnaf Odamızın önderliğinde aşağıda tespiti yapılan sıkıntılarımızın yetkililere aktarılmasını talep etmekteyiz. Bu yeni uygulama 6 ay süre ile uzatılmış olsa da zaman çabuk geçmektedir. Bu süre zarfında yeni uygulamaya alınan U-ETDS ve dijital takaoğraf uygulamalarının günün şartlarına göre meslek kuruluşları ile istişare yapılarak yeniden uyarlanmasını talep etmekteyiz. U-ETDS veri sisteminin uygulanmasının kolaylaştırılması, E- fatura sisteminde bir seferde 5 bin TL rakamının 30 bin TL olarak revize edilmesi, K-1 türü yetki belgesinin devir hakkının verilmesini sağlanması, C-2 belgesi ile yabancı plakalı araçların yurt içinde nakliye yapmalarının engellenmesi. Odalarımız ve federasyonumuz ilgili bakanlıklar nezdinde bu konularda çalışmalarının sürdürmektedirler. Sabırlı olmak durumundayız, bu işin esnaflarımız lehine çözüme kavuşmasını talep etmekteyiz.”