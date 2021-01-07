Kamyonet devrildi 2 yaralı

Gerede ilçesinde bir kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kamyonet devrildi 2 yaralı

Haber: N. Halid Altundal

Kaza, Gerede ilçesi Eskipazar karayolunda meydana geldi. 34 ZD 2078 plakalı kamyonet, Gerede ilçesi istikametine seyir halinde iken Aslanlar mevkiinde sürücü N.D.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü N.D. ve yanında bulunan F.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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