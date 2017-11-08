Haber: Semih Baykal

Kaza Mudurnu İlçesine bağlı Taşkesti beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mudurnu-Akyazı karayolunda seyreden Ş.Z. yönetimindeki 14 BY 482 plakalı kamyonet, Ortaköy caddesi kavşağında Hasan Hüseyin Özdemir’in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Hasan isimli vatandaş sağlık ekipleri ve vatandaşların uzun süre kalp masajı yapmasına rağmen hayata tutunamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden Hasan Hüseyin Özdemir’in cansız bedeni hastaneye kaldırıldı.

