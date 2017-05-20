HABER:Faruk ÇİDEM

Edinilen bilgiye göre, olay D-100 karayolu Paşaköy Mahallesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin tam karşısında meydana geldi. Bolu Belediyesi’nde çalışan Mehmet Öztaş isimli vatandaş, D-100 karayolu üzerinde işyerine giderken seyir halindeki kamyonetten atlayarak intihar etti. Öztaş’ın kafasının sert bir şekilde asfalta çarpması nedeniyle ağır yaralandığı ve AİBÜ Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.