HABER:Faruk ÇİDEM
Edinilen bilgiye göre, olay D-100 karayolu Paşaköy Mahallesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin tam karşısında meydana geldi. Bolu Belediyesi’nde çalışan Mehmet Öztaş isimli vatandaş, D-100 karayolu üzerinde işyerine giderken seyir halindeki kamyonetten atlayarak intihar etti. Öztaş’ın kafasının sert bir şekilde asfalta çarpması nedeniyle ağır yaralandığı ve AİBÜ Tıp Fakültesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.
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