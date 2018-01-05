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05 Ocak 2018 Cuma
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    • Kamyonla kafa kafa çarpıştı

    Bolu TEM otoyolunda ters şeride giren otomobil ile kamyon çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

    05 Ocak 2018 Cuma 09:19
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    Kamyonla kafa kafa çarpıştı

    Haber: Semih Baykal

    İlimiz TEM otoyolunda dinlenmek için tesisten çıktıktan sonra ters şeride giren Mustafa Kama’nın yönetimindeki 06 DJ 1903 plakalı otomobil, Ankara istikametinde seyreden Adil Küçükhüseyin idaresindeki 06 AY 7192 plakalı kamyon ile kafa kafa çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tamamen kullanılmaz hale gelirken, otomobilin motoru yolun kenarına savruldu. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan otoyolda ulaşım, otomobil ile kamyonun kaldırılmasının ardından normale döndü.

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