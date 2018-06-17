Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden N.B idaresindeki 81 DR 516 plakalı otomobil, Örencik Köyü yol ayrımı yakınlarında karşı yönden gelen İ.Ö'nün kullandığı 14 BL 041 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Semiha Bayraktar (65) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile otomobilde bulunan Z.A.D. (8), A.B. (12) T.B. (15) ve T.B. (45) yaralandı. Yoldan geçmekte olan sürücülerin 112 acil ekiplerine haber vermesinin ardından ekipler kısa sürede olay yerine geldi. Yapılan ilk müdahalede otomobildeki şahıslardan birinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü N.B, Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada hayatını kaybeden Semiha Bayraktar'ın cenazesi, Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bolu'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.